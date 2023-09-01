В полицию навербуют «стариков» без репутации, а остальных на фронт Но зато в МВД трудоустроят раненых ветеранов боевых действий Сергей Аксенов Фото: URA.
Кто у нас в полиции будет после такого? Это же страшно…
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Так она никуда и не девалась, только туда идут, чтобы получить ксиву дружинника чтобы на общественном транспорте бесплатно ездить. Я про Москву про другие города не знаю.
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8 час.
ВП
Владислав Петряев
Надо хорошо знать ВСЮ эту систему, чтобы понимать её полную взаимосвязь и взаимообусловленность.
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6 час.
v
viach
вас пугает новый закон о полиции? Уже очень много лет обхожу полицейских стороной (желательно за километр), так что хоть новый, хоть старый закон, уверен они лучше не станут! Одна из любимая поговорка был бы человек, а статья найдётся, ТРЕБУЕТ видеть в них кого угодно, только не защитников людей.
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1 час.
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