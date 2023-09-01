Кто у нас в полиции будет после такого? Это же страшно…

Так она никуда и не девалась, только туда идут, чтобы получить ксиву дружинника чтобы на общественном транспорте бесплатно ездить. Я про Москву про другие города не знаю.

v

viach

вас пугает новый закон о полиции? Уже очень много лет обхожу полицейских стороной (желательно за километр), так что хоть новый, хоть старый закон, уверен они лучше не станут! Одна из любимая поговорка был бы человек, а статья найдётся, ТРЕБУЕТ видеть в них кого угодно, только не защитников людей.