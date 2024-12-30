Достаем лопаты: во Владивостоке выпал долгожданный снег

В ночь на 31 декабря во Владивостоке выпал небольшой снег, сообщает PRIMPRESS. На дороги Владивостока незамедлительно выехали 145 единиц техники в разных районах города, включая трассу Седанка – Патрокл, остров Русский и поселок Трудовое.