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Достаем лопаты: во Владивостоке выпал долгожданный снег

Достаем лопаты: во Владивостоке выпал долгожданный снег

В ночь на 31 декабря во Владивостоке выпал небольшой снег, сообщает PRIMPRESS. На дороги Владивостока незамедлительно выехали 145 единиц техники в разных районах города, включая трассу Седанка – Патрокл, остров Русский и поселок Трудовое.

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