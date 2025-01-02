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Сутормин о новогоднем столе: «У нас семейный спор — готовить оливье с колбасой или с мясом»

— Что у вас будет на новогоднем столе в обязательном порядке? — Оливье, мандарины — это то, что мне надо.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Без колбасы и без мяса - пост.
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