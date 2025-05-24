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  • Виталий Рудзит
    Это не люди. это люди с корнями - все на землю обетованную..Замдиректора бежа...
  • Елена Смирнова
    я не понимаю, почему этих людей нельзя привлечь к ответственности???  ведь ясно, что это враги!!!Замдиректора бежа...
  • Александр Бабин
    Ну вообще то у него дизертирство и измена РодинеНадо ли арестоват...

Неестественный перекос в сторону Ленина придётся устранять

На  днях  произошло, увы,  вполне  себе  прецедентное  событие: товарищ Володин (глава Госдумы)  с  одной стороны  потыкал  коммунистов  мордой  в  грязь,   напомнив что  это именно  они в своё время уничтожили  все  памятники  Сталину, а  с  другой стороны,  заявил, что   снос  памятников  Ленину недопустим.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Шёл бы ты, кусок говна туда, куда тебе и положено-в клоаку! Мёртвых то не страшно грязью обливать, да, псина шелудивая?
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13 час.
Grandad
Один идиот написал, другой вынес на белый свет этот пасквиль.
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11 час.
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