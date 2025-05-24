Неестественный перекос в сторону Ленина придётся устранять

На днях произошло, увы, вполне себе прецедентное событие: товарищ Володин (глава Госдумы) с одной стороны потыкал коммунистов мордой в грязь, напомнив что это именно они в своё время уничтожили все памятники Сталину, а с другой стороны, заявил, что снос памятников Ленину недопустим.
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