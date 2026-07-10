В Череповецком Камерном театре на треть выполнили ремонт по программе «Семья»

Ремонтные работы в Череповецком Камерном театре, которые в этом году ведутся в рамках национального проекта «Семья», реализованы примерно на треть от общего объема, передает министерство культуры Вологодской области.
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