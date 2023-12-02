Страна и люди
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Страна и люди

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  • Николай Арзамасцев
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РВИО: 2 млн солдат считаются без вести пропавшими в Великую Отечественную войну

РВИО: 2 млн солдат считаются без вести пропавшими в Великую Отечественную войну

Более двух миллионов советских солдат все еще считаются пропавшими без вести в Великую Отечественную войну, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

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