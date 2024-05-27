Главред украинской «Экономической правды» отправится в ВСУ после задержания в ТЦК

Главного редактора украинского издания «Экономическая правда» Дмитрия Денкова после суток удержания в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) отправили служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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