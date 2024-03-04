История дня святого Льва Катанского и иконы «Козельщанская», запреты и традиции 5 марта Алёна Юрьева5 марта каждый год приносит с собой необычные обряды и традиции, связанные с празднованием дня святого Льва Катанского и почитанием иконы Козельщанской.