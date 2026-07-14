ВСУ впервые приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже В Париже 14 июля состоялся традиционный военный парад в честь Дн.
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ВСУ впервые приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже В Париже 14 июля состоялся традиционный военный парад в честь Дн.
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