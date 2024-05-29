Кержаков возглавил «Кайрат». Клуб идет 3-м в чемпионате Казахстана

Клуб из Алматы объявил о назначении 41-летнего специалиста на пост главного тренера. Прошлым местом работы бывшего форварда «Зенита» и сборной России был «Спартак» из Суботицы, стороны расторгли контракт в ноябре 2023 года.
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