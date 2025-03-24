Тайна беззакония уже в действии

ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁНДепутаты Кнессета Израиля от миноритарной правительственной фракции "Объединённый иудаизм Торы" внесли законопроект о запрете проповеди христианства и вообще на публичные рассказы о Христе с наказанием до двух лет тюрьмы.