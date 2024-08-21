Как союзники отказались от решительного наступления в Италии, испугавшись русских танков в Западной Германии Колонна американских танков M4 «Шерман» 752-го отдельного танкового батальона в Ливорно.
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Как союзники отказались от решительного наступления в Италии, испугавшись русских танков в Западной Германии Колонна американских танков M4 «Шерман» 752-го отдельного танкового батальона в Ливорно.
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