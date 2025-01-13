Курс на акции: в Финляндии готовят митинги в поддержку открытия границ с РФ

Несмотря на категорический отказ Финляндии открывать границы с Россией, активисты «Александровского общества», ранее разместившие на сайте Европарламента петицию, продолжат требовать этого от властей страны и планируют новые митинги весной, сообщили «Известиям» в организации.
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