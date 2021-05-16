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Местное время. В Подмосковье вакцинация проходит на дачных участках

Местное время. В Подмосковье вакцинация проходит на дачных участках

Почти 900 тысяч жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса. При этом вакцинацию стараются сделать ещё более доступной – медики теперь приезжают на дачные участки, а в Домодедове на этой неделе заработали два круглосуточных пункта.

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