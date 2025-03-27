Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Волька... обрати внимание... на БЛАГОРОДСТВО моё!... я же не пишу вАлька, а вОлька!... А следовало бы... через А!."Десанта в Одессе...
  • Владимир Алтайцев
    тошнит от твоей  демагогии.«Ленин создал гос...
  • Владимир Алтайцев
    Выродок, нравственный идиот от рождения.это про тебя, выродка  гитлеровского полицая.«Ленин создал гос...

Дилдора больше никогда не получит сертификат на жилье: лавочку прикрыли на самом верхнем уровне

Дилдора больше никогда не получит сертификат на жилье: лавочку прикрыли на самом верхнем уровне

Avia.pro - СМИ Квартиры в России — как горячие пирожки: всем хочется, но не всем достаётся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭММА
Им ещё в них жить! 😎
Ответить
3 час.
Э
ЭММА
Всё это сказки про белого бычка. Завозят и будут завозить, обеспечивают и будут обеспечивать.
Ответить
3 час.
Александр Павлов
Мэр оправдывался, что отказать не имел права, опасаясь нарушить директиву сверху. Вот в это можно поверить. А народу сказки рассказывают, то бояре своевольничают, когда государи не ведают.
Ответить
15 мин.
наверх