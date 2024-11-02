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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Марафон безопасности.

Марафон безопасности.

З1.10.2024 учащиеся оздоровительного лагеря ´Непоседы´ приняли участие в ´Марафоне безопасности´. Сотрудники ОГАИ и ИДН УВД Бобруйского горисполкома провели профилактические беседы по тематике безопасного поведения на дороге и в быту .

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