Марафон безопасности.

З1.10.2024 учащиеся оздоровительного лагеря ´Непоседы´ приняли участие в ´Марафоне безопасности´. Сотрудники ОГАИ и ИДН УВД Бобруйского горисполкома провели профилактические беседы по тематике безопасного поведения на дороге и в быту .
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