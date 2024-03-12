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«Пора»: Дмитрий Медведев обратился к российскому кинематографу после «раздачи» «Оскаров»

«Пора»: Дмитрий Медведев обратился к российскому кинематографу после «раздачи» «Оскаров»

Дмитрий Медведев призвал снимать кино о героях СВО Владимир ВЕЛЕНГУРИН2 дня назад 2,3K прочитали Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале призвал российских кинематографистов снимать больше фильмов о специальной военной операции (СВО), реагируя на «раздачу» в США очередных «Оскаров».

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