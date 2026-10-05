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«Голос России слышать не хотят»: российских правозащитников не допустили к конференции ОБСЕ в Варшаве

«Голос России слышать не хотят»: российских правозащитников не допустили к конференции ОБСЕ в Варшаве

В Варшаве 5 октября открылась ежегодная конференция ОБСЕ по человеческому измерению. Форум, который проходит до 15 октября, посвящен правам человека, фундаментальным свободам и другим вопросам гуманитарной повестки.

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