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Брак с вдовой друга, пять детей и внезапный финал в 53 года: крутые виражи в судьбе создателя телекомпании «ВИD» Андрея Разбаша

Брак с вдовой друга, пять детей и внезапный финал в 53 года: крутые виражи в судьбе создателя телекомпании «ВИD» Андрея Разбаша

В конце девяностых годов этот союз обсуждала вся телевизионная среда. Андрей Разбаш, один из создателей независимого российского телевидения, зарегистрировал брак с Альбиной Назимовой — вдовой своего погибшего друга и коллеги Влада Листьева.

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