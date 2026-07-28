БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ильхам Алиев в Берлине: энергетика, прагматизм и дипломатические комбинации

Ильхам Алиев в Берлине: энергетика, прагматизм и дипломатические комбинации

Как известно, 13 июля, выступая на очередном «Шушинском медиафоруме», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией: «Были сложности.

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