«Бюллетени пришлись по вкусу антверпенским улиткам», передаёт бельгийский vrt news. Нет сомнений, что за происходящим стоит Россия - Путин использует улиток как способ вмешательства в выборы в Европарламент.
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