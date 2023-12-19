Продюсер Сергей Лавров назвал певца SHAMAN специфическим артистом

По мнению концертного директора, исполнитель подходит не для всех мероприятийПо мнению концертного директора Сергея Лаврова, певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослва Дронов) является весьма специфическим артистом в плане стиля.
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