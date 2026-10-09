❗️Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон объявлен в розыск на Украине Ранее он обвинялся в публичной поддержке России и был внесен в списки экстремистов, это следует из базы данных украинского МВД.
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