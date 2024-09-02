Лукашенко на «Открытом микрофоне» рассказал о мире на краю пропасти

Гонка за лидерство в области технологий поставила мир к краю пропасти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Открытого микрофона» со студентами Витебского государственного университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии