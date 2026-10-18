«Более, чем вероятно, что начало военных действий последует именно со стороны Германии» Сегодняшние события в мире сильно напоминают преддверие Первой мировой войны Михаил Болтунов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Европа готовится к войне с Россией.
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