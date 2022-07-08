Летчики ВВО отработали элементы воздушного боя в Забайкалье

Летчики ВВО отработали элементы воздушного боя в Забайкалье

Молодые летчики истребительной авиации Восточного военного округа отработали возможные тактические эпизоды ведения воздушного боя.

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