Фон дер Ляйен назвала цену освобождения от России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas3096 прочтений 3 дня назад Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось слишком дорого.