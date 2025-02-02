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Фон дер Ляйен назвала цену освобождения от России

Фон дер Ляйен назвала цену освобождения от России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas3096 прочтений 3 дня назад Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "освобождение" от российских энергоресурсов обошлось слишком дорого.

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Комментарии
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Лев Добрый
На всякую европейскую дурь, довольно простоты!😱👈😜👍
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