Диета гения — Фотограф воспроизвел любимые блюда известных творческих личностей

Мишель Жерард из Детройта не просто фотографирует еду, она наполняет свои работы смыслом. Рассматривая ту или иную ее фотографию, ценитель зачастую переносится мыслями в другое место или погружается в атмосферу минувших дней.
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