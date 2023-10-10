Кабмин Украины по указу Зеленского увеличил военные расходы на следующий год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во исполнение указа президента страны Владимира Зеленского в украинский бюджет на финансирование безопасности и обороны в следующем году будет заложено не менее 1,69 трлн гривен (около $46,3 млрд).