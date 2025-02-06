Нехорошая квартира в Мытищах. Дело Тахмины Самадовой. Новые сенсационные детали

ДГ

Дмитрий Гром

Всех азиатов на историческую родину , они нам не нужны и в этом нет разжигания межнациональной розни . Они живут за счёт моих налогов , а что они сделали полезного для России?-- Ничего. Вот пусть поднимают экономику своих стран, а нам от них проку НЕТ.