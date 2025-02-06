Из жизни Казалось бы, всё. Расследование уголовного дела в отношении Тахмины Самадовой, незаконно получившей квартиру в Мытищах, начато.
Нехорошая квартира в Мытищах. Дело Тахмины Самадовой. Новые сенсационные детали
Комментарии
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Александр Светов
Что-то про Купецкую маловато! Видать опять замять хотят! А первая кандидатка на посадку!
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23 час.
ДГ
Дмитрий Гром
Всех азиатов на историческую родину , они нам не нужны и в этом нет разжигания межнациональной розни . Они живут за счёт моих налогов , а что они сделали полезного для России?-- Ничего. Вот пусть поднимают экономику своих стран, а нам от них проку НЕТ.
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22 час.
Иван Сорокин
ПРОДАЖНУЮ ТВАРЬ СКОТИНУ КУПЕЦКУЮ НА НАРЫ И НЕМЕДЛЕННО
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18 час.
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