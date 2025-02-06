Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    каждая книга - это чья то версия«Не надо врать, ч...
  • Кредо Маг
    Все так, но тут немножко о другом. Это сарказм. Сарказм,  шикарно подловивший спасенных нами, - на их мерзопакостных ...«Не надо врать, ч...
  • Sobering
    У вас мультики в глазах после передоза что ли?«Не надо врать, ч...

Нехорошая квартира в Мытищах. Дело Тахмины Самадовой. Новые сенсационные детали

Нехорошая квартира в Мытищах. Дело Тахмины Самадовой. Новые сенсационные детали

Из жизни Казалось бы, всё. Расследование уголовного дела в отношении Тахмины Самадовой, незаконно получившей квартиру в Мытищах, начато.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Светов
Что-то про Купецкую маловато! Видать опять замять хотят! А первая кандидатка на посадку!
Ответить
23 час.
ДГ
Дмитрий Гром
Всех азиатов на историческую родину , они нам не нужны  и в этом нет разжигания межнациональной розни . Они живут за счёт моих налогов , а что они сделали полезного для России?-- Ничего. Вот пусть поднимают экономику своих стран, а нам от них проку НЕТ.
Ответить
22 час.
Иван Сорокин
ПРОДАЖНУЮ ТВАРЬ СКОТИНУ КУПЕЦКУЮ НА НАРЫ И НЕМЕДЛЕННО
Ответить
18 час.
наверх