В Климовске подвели отопление еще к 10 домам

РИАМО - 12 янв. В Климовске городского округа Подольск 11 января подвели отопление еще к 10 многоквартирным домам в рамках работ по устранению последствий коммунальной аварии, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
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