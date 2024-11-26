Французский президент Эммануэль Макрон будет считаться предателем Франции в случае принятия решения об отправке войск на Украину.
Политик Филиппо: Отправив войска на Украину, Макрон предаст Францию
Комментарии
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АндрейБорков
Не прав Филлипок, Моня Макрон, если войска французские на УкРуину отправит, то не ПЕДАСТ ФРАНЦИЮ, А ПОСПОСОБСТВУЕТ ЕЕ ФИЗИЧЕСКОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ. Если Франция вступит в СВО на стороне УкРуины, а отправка лягушачих вояк туда это вступление в войну, то РФ просто ВЫНУЖДЕНА БУДЕТ охерачить Францию по полной программе, то есть нанести ОТВЕТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР. А после этого УДАРА уже по херу будет кто продал, кто предал и т.п. Результатом будет то, что Франции более не будет, ни в политическом, ни в физическом, ни в географическом смыслах.
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17 час.
Алексей Куницын
Всё что отправится из Франции, через Украину в Францию, и вернётся... и солдаты, и танки, и ракеты и война.С 2022-24 году более 300 граждан Франции уже погибли на Украине, как и в 1812,1814,1852,1920,1945 году. Межконтинентальной ракете "Сармат" лететь всего Парижа – 200 секунд.
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17 час.
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