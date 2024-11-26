Политик Филиппо: Отправив войска на Украину, Макрон предаст Францию

АндрейБорков

Не прав Филлипок, Моня Макрон, если войска французские на УкРуину отправит, то не ПЕДАСТ ФРАНЦИЮ, А ПОСПОСОБСТВУЕТ ЕЕ ФИЗИЧЕСКОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ. Если Франция вступит в СВО на стороне УкРуины, а отправка лягушачих вояк туда это вступление в войну, то РФ просто ВЫНУЖДЕНА БУДЕТ охерачить Францию по полной программе, то есть нанести ОТВЕТНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР. А после этого УДАРА уже по херу будет кто продал, кто предал и т.п. Результатом будет то, что Франции более не будет, ни в политическом, ни в физическом, ни в географическом смыслах.