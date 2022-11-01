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«Вы же не подозреваемая?»: блогер Степанова уличила в несостыковках жалобы Ксении Собчак

«Вы же не подозреваемая?»: блогер Степанова уличила в несостыковках жалобы Ксении Собчак

Блогер Вероника Степанова уличила в несостыковках жалобы Ксении Собчак о том, что она попала в беду, оторвана от семьи и переживает, что ее директор и его коллега стали подозреваемыми по делу о вымогательстве из-за своей непоследовательности.

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