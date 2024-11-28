Глава СК России поручил доложить по обстоятельствам нападения мужчины на людей в столице

В социальных медиа сообщается, что мужчина в Москве напал с электрошокером на соседа. За пострадавшего вступились члены общественной организации, однако нападавший проявил агрессию и в отношении общественника.
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