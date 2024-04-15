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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слепцова о Париже-2024: «Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Если кто-то решится поехать, то их развернут на границе и не пустят»

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия российских спортсменов, которые смогут получить нейтральный статус.

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