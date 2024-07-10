За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими

В поселке Лежнево в 13-10 на нерегулируемом перекрестке улиц Ивановская - 1-я Шуйская 70-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендэ Тусан», при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении скутером «Цунами», под управлением 65-летнего мужчины.
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