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SPLETNIK

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Никита Михалков предложил перенести памятник Александру Пушкину в Москве

Никита Михалков предложил перенести памятник Александру Пушкину в Москве

Режиссёр Никита Михалков выступил с предложением перенести памятник Александру Пушкину в Москве. Его хотят вернуть с Пушкинской площади в начало Тверского бульвара.

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