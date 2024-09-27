Танцы с винтами

Фото: Александр Земляниченко-младший Фигуры высшего пилотажа у вертолетчиков — это не только зрелищные маневры, которыми можно покрасоваться перед зрителями, но и важный инструмент для выживания в боевых условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии