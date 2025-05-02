Этот анализ крови выявляет рак, отслеживает эффективность лечения и предупреждает о скрытых заболеваниях — без биопсии и боли Исследователи из Стэнфордского медицинского университета разработали усовершенствованный анализ крови, который может обнаруживать рак, отслеживать, как опухоль реагирует на лечение, и даже выявлять повреждения тканей, вызванные нераковыми заболеваниями.