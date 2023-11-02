США, Китай, ЕС и Великобритания признали ИИ угрозой «катастрофического» уровня

Эксперты в области ИИ на саммите AI Summit / © BBC News Основатель и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который тоже участвует в саммите, на вопрос издания Sky News, рассматривает ли он искусственный интеллект как угрозу человечеству, ответил, что ИИ действительно представляет для людей большой риск.
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