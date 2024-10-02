На Ямале стартовала неделя педагога и наставника, которая продлится до 8 октября

Мероприятия проводятся в рамках стратегии развития региона «Ямал-100». В течение недели в муниципалитетах округа пройдет около ста мероприятий, включая праздничные концерты, награждения и конкурсы для учителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии