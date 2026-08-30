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Орловские новости

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Определена символическая сборная РПЛ за 25 лет

Определена символическая сборная РПЛ за 25 лет

В символическую сборную вошли Игорь Акинфеев, Андрей Аршавин, Халк и другие. Юрий Семин обошёл Валерия Газаева с результатом 24,58% голосов против 20,63%.

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