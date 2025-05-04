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Можно ли заниматься спортом босиком? Вот что говорят врачи

Можно ли заниматься спортом босиком? Вот что говорят врачи

Возможно, в спортзал вы вряд ли придете без обуви. Но как насчет домашних тренировок? Можно ли бегать по беговой дорожке без кроссовок или тягать штангу и приседать с гантелями босиком? фото: iStockГоворят, что ходить босиком полезно.

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