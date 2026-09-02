Укро-полковник: «Ставка исключительно на дроны стала нашей ошибкой»

ВСУ продолжают отступать и терять территории. Об этом в интервью журналистке Людмиле Немыре завил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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