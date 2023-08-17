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Соболенко о 3-сетовой победе над квалифаером: «У нее было небольшое преимущество в том, что она провела здесь много матчей»

Во втором круге она обыграла квалифаера Энн Ли со счетом 7:5, 2:6, 6:4. «У нее было небольшое преимущество в том, что она провела здесь много матчей.

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