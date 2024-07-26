Экономист Сорокина: строительство частных домов с августа станет дороже

Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина рассказала агентству "Прайм", что с 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что может сделать строительство части объектов дороже на 5–10%.