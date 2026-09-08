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Железнодорожный вокзал «Дмитров» капитально отремонтируют до 2028 года

Железнодорожный вокзал «Дмитров» капитально отремонтируют до 2028 года

Железнодорожный вокзал «Дмитров» планируют капитально отремонтировать до 2028 года. Ежедневно им пользуются около 15 тысяч пассажиров.

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