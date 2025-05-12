Цитрусовый щит: 3 рецепта с лимоном, от которых невозможно отказаться

Лимон — яркий желтый представитель цитрусовых, который славится своим кислым вкусом и универсален в использовании: им заправляют салаты, добавляют в воду для поддержки иммунитета, улучшения пищеварения, применяют в косметологии.
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