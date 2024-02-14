Уход иностранцев замедлился, конец ралли облигаций, у россиян стало меньше наличной валюты

Уход иностранных компаний из России, выраженный в деньгах, позволяет оценить степень их «отжима» НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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