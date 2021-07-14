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Российскому рынку сложно сопротивляться общему негативу

Российскому рынку сложно сопротивляться общему негативу

Российскому рынку сложно сопротивляться общему негативуНа фондовые рынки пришел негатив. Торги в США закрылись в минусе, участники рынка оценивают данные по инфляции в США в июне, которая достигла максимальных темпов роста с августа 2008 года.

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